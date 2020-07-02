رفع العزل عن بكين وفتح الأسواق بعد إغلاق طويل في الصين

في السياق، رفعت سلطات العاصمة الصينية بعض التدابير المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا، وأبلغت عن تسجيلها ثلاث إصابات جديدة فقط في المدينة أمس، ما يزيد الآمال في السيطرة التامة على الوباء.

وفي الشهر الماضي، تم في بكين إغلاق عشرات المجمعات السكنية، وإجراء اختبارات جماعية للكشف عن الفروس، بعدما أثارت مئات الإصابات مخاوف من عودة مرض كوفيد-19.

وذكرت صحيفة “تشاينا نيوز” الحكومية، أنه تم رفع الإغلاق الذي فرض على خمسة مجمعات في منطقة فنغتاي المتضررة بشدة، كما أن خبراء مكافحة الأمراض سيقترحون خطة لإزالة القيود المفروضة على سبعة مجمعات أخرى في المنطقة المحيطة بالسوق.

وكانت سلطات العاصمة الصينية، قد ضاعفت من مدة الحجر الصحي المفروضة من 14 يوما إلى 28 يوما، مع موجة فيروس كورونا الثانية التي ضربت البلاد قبل أسابيع.

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وظهرت قبل أسابيع موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، في سوق شينفادي لبيع الأطعمة بالجملة في بكين، ما دق ناقوس الخطر حول عودة جائحة كورونا للبلاد.

وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، الخميس، حاجز 7.5 ملايين شخص، بحسب موقع “ورلدوميتر”.

وأفاد الموقع الخاص برصد آخر إحصائيات الفيروس حول العالم، أن عدد المصابين وصل 7 ملايين و502 ألفا و590.

وحلّت الولايات المتحدة في صدارة الدول بعدد المصابين بواقع 2 مليون و70 ألفا و961، تلتها البرازيل، وروسيا، وبريطانيا، والهند، وإسبانيا، وإيطاليا، وبيرو، وألمانيا، وإيران.

وجاءت تركيا في المرتبة 11 مسجلة 173 ألف و36 إصابة، ثم فرنسا، وتشيلي، والمكسيك، وباكستان، والسعودية، كندا، والصين.