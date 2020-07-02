رسميا: أشرف حكيمي لاعبا لإنتر ميلان بعقد حتى صيف 2025

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعاقد نادي إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، مع الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، من ريال مدريد، بعد أن خاض الموسمين الماضيين معارا إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال نادي كرة القدم الإيطالي في بيان: "أصبح أشرف حكيمي بشكل رسمي لاعبا في إنتر"، موضحا بأن ابن الـ21 عاما وقع عقدا لخمسة أعوام، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن إنتر سيدفع 40 مليون يورو (44.93 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات الظهير الأيمن، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال ريال مدريد في بيان: "يتوجه النادي بالشكر إلى أشرف على إخلاصه وتفانيه لسنوات واحترافيته والنموذج الطيب الذي ضربه لبقية اللاعبين منذ الانضمام إلى الأكاديمية في 2006 ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته المقبلة".

ويوم الثلاثاء الماضي ودع حكيمي جماهير دورتموند عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت في رسالة مفعمة بالمشاعر أعلن فيها رحيله عن النادي.

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وكتب اللاعب المغربي في "تويتر: "حان الوقت لإنهاء فترة رائعة في مسيرتي. بعد عامين رائعين استعد لمغادرة النادي الذي منحني الكثير من اللحظات السعيدة".

ويحتل إنتر المركز الثالث في الدوري الإيطالي خلق يوفنتوس المتصدر ولاتسيو ويسير في طريقه للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتألق حكيمي في الموسمين الماضيين خلال فترة إعارته لدورتموند، حيث سجل 12 هدفا مع 17 تمريرة حاسمة في 72 مباراة.

ويحمل حكيمي الجنسيتين المغربية والإسبانية كونه ولد في العاصمة مدريد حيث بدأ تدرجه الكروي في صفوف ريال منذ أن كان في الثامنة من عمره، وصولا إلى الفريق الأول عام 2017، لكن دون أن يحصل على فرصة كافية، إذ إنه شارك في 9 مباريات فقط في الدوري الإسباني، لكن في دورتموند، أصبح لاعبا أساسيا، وسجل ثنائية مرتين في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا واحدة منهما في مواجهة إنتر.