الصحة الفلسطينية: تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت الضفة الغربية المحتلة، ومنطقة القدس، مساء اليوم الخميس، 100 وإصابتان، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ما يرفع حصيلة إصابات اليوم إلى 322، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان صحافي.

وأعلنت الكيلة أن الإصابات الجديدة توزّعت على النحو التالي: 82 إصابة في محافظة الخليل، 66 منها في مدينة الخليل، و8 في يطا، و4 إصابات في إذنا، و2 في تفوح، وإصابة واحدة في كل من مخيم العروب، ومخيم الفوار.

وسُجّلت إصابة واحدة في الرام قضاء القدس المحتلة كذلك.

وسجّلت محافظة بيت لحم 7 إصابات، واحدة في المدينة، و4 إصابات في الخضر، وإصابتان في مخيم الدهيشة.

وفي محافظة نابلس، سُجّلت 10 إصابات، بينها 6 إصابات في نابلس المدينة، وإصابتان في زواتا، وإصابة في كل من مخيم عسكر وياصيد، فيما سجلت محافظة قلقيلية إصابتان، كلتاهما في حجة.

وذكرت الكيلة أن هناك 11 حالة في العناية المكثفة، بينها 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.

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وقالت الكيلة إن العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين منذ ظهور فيروس كورونا 3417، وعدد الحالات النشطة 2772، وعدد حالات التعافي 634، فيما أن عدد حالات الوفاة 11.

وكانت الحكومة الفلسطينية، قد أعلنت أمس الأربعاء، إغلاق كل محافظات الضفة بما يشمل المدن والبلدات والقرى والمخيمات ابتداءً من يوم غد الجمعة، بحسب ما أفاد الناطق باسمها، إبراهيم ملحم.

وأوضح ملحم خلال مؤتمر صحافي عقده بمدينة رام الله بالضفة المحتلة، أن الإغلاق سيُفرض في جميع المحافظات لمدة خمسة أيام.

وقال ملحم إن الحكومة قررت إغلاق جميع المرافق الاقتصادية باستثناء الصيدليات والمخابز على أن تمنع الحركة والتنقل.

وأضاف ملحم: "في ضوء الارتفاع المضطرد في أعداد المصابين وازدياد نسبة الوفيات جراء المسار التصاعدي الذي ينذر بعودة الوضع الوبائي إلى نقطة الصفر بعد التعافي الحذر والتشافي التدريجي الذي تمكنا من بلوغه وحققنا قصة نجاح في السيطرة على مكامن الوباء في مراحله الأولى، فإن الحكومة قررت إغلاق جميع المحافظات كما كان عليه الأمر في العشرين من شهر آذار الماضي باستثناء الصيدليات والمخابز والسوبرماركت التي تبقى تعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، وذلك اعتبارا من صباح يوم بعد غد الجمعة الموافق الثالث من تموز الجاري، ولمدة خمسة أيام تنتهي صباح الأربعاء الموافق الثامن من تموز قابلة للتمديد حسب تطورات الحالة الوبائية".

وأوضح أن خلال فترة الإغلاق؛ "تتوقف حركة المواصلات بشكل كامل بين وداخل محافظات الوطن، وذلك لكسر سلسلة الوباء وتقليص مساحة انتشاره، مع بقاء الإجراءات التي اتخذها المحافظون في المحافظات المصابة كما هي منذ لحظة اتخاذها".