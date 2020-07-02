تحديد موعد استئناف مباريات الدوري المصري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، أن مباريات الدوري المحلي الذي علّقت منافساته منذ آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، ستُستأنف في السابع من آب/ أغسطس المقبل، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأعلن مدير لجنة المسابقات، حسام الزناتي، في بيان نشره الاتحاد، أن استئناف البطولة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، على أن يعلن في وقت لاحق "جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر إقامتها في الفترة من 7 أغسطس (آب) المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه".

وقال الزناتي إن المرحلة الثانية للجدول والتي تتضمن المباريات المقرر إقامتها اعتبارا من الأول من أيلول/سبتمبر وحتى نهاية الموسم؛ "سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفيدرالية".

وكانت منافسات الدوري المصري لموسم 2019-2020 قد توقفت منتصف آذار/ مارس بسبب "كوفيد-19"، مع تصدر حامل اللقب الأهلي للترتيب برصيد 49 نقطة من 17 مباراة خاضها، بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب الثاني الذي خاض 18 مباراة.