مواجهات مع الاحتلال في الخليل واعتقال شاب من جنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الغاز المسيل للدموع في وسط مدينة الخليل إثر احتجاج نظمه الفلسطينيون للتنديد بمخطط الضم وبممارسات المستوطنين ضد أهالي الخليل.
وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الغاضبين، ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق بينهم.
وفي سياق منفصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من بلدة قباطية جنوبي جنين، عقب استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عمر زكارنة، بعد استدعائه للتحقيق في معسكر سالم الاحتلالي يوم أمس.
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