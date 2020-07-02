"حادث غامض" في منشأة نووية إيرانية.. ولا إصابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم، الخميس، وقوع حادث مجمع نطنز النووي، لم تحدّد طبيعته، واكتفت بالقول إنه لم يسفر عن إصابات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وذكر المتحدث باسم المنظمة، بهروز كمالوندي، إن "حادثا وقع صباح الخميس وأدى إلى تضرر مستودع قيد الإنشاء في فناء في موقع نطنز" بوسط إيران، ونقلت الوكالة عن كمالوندي قوله إن المجمع "لا يشهد حاليا نشاطا"، وأكد أنه "ليس هناك خطر تلوث إشعاعي".

وأضاف أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية والتحقيقات تجري لمعرفة أسباب وقوعه، ولم يقدم أي تفاصيل حول طبيعة الحادث المذكور.

وتداول ناشطون صورًا في مواقع التواصل الاجتماعي توضح أن الحادث المشار إليه هو انفجار كبير.

ومجمع نطنز أحد منشآت تخصيب اليورانيوم الرئيسية في إيران.

محللان: حريق منشأة نطنز أضر بمرفق إنتاج أجهزة الطرد المركزي

وقال محلّلان أميركيّان لوكالة "أسوشييتد برس" إنّهما يعتقدان أن الحريق وقع في "منشأة جديدة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي".

قال المحللان إنهما يعتقدان أن الحريق أضر بالإنتاج، بناء على صورة نشرتها إيران لموقع الحريق وصور الأقمار الصناعية.

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والمحللان هما الباحث في مركز "جيمس مارتن" لدراسات عدم الانتشار النووي في معهد "ميدلبري للدراسات الدولية" في مونتيري بكاليفورنيا، فابيان هينز، والباحث في معهد "العلوم والأمن الدولي"، ديفيد أولبرايت، وكلاهما يدرسان الشأن الإيراني، بحسب الوكالة.

ولم يرد المسؤولون النوويون الإيرانيون على طلب للتعليق على ما توصل إليه المحللان.

مسؤول إيراني سابق: لا يمكن نفي احتمال حدوث أعمال تخريبيّة

ونقلت "رويترز" عن مسؤول نووي إيراني سابق قوله "نظرًا لأن هذا الحادث وقع بعد أيام قليلة من انفجار بالقُرب من الموقع العسكري في منطقة بارشين فلا يمكن نفي احتمال حُدوث أعمال تخريبية".

"نمور الوطن" تتبنّى

وتبّنت مجموعة "نمور الوطن" العمليّة، بحسب ما ذكرت قناة "بي بي سي فارسي"، التي وصل إلى صحافييها بريد إلكتروني يحوي بيانا من المجموعة. ويدّعي البيان أن أعضاء المجموعة متغلغلون في الأجهزة الأمنية الإيرانية.

وإن ثبت أن الحادث المشار إليه هو انفجار، فإنّ هذا ثالث انفجار من نوعه في إيران خلال أقلّ من أسبوع، فيوم الجمعة الماضي، وقع انفجار في منشأة "بارشين" العسكريّة شرق طهران، بينما وقع انفجار آخر في يوم الثلاثاء الماضي في مشفى بطهران أيضًا، أسفر عن مقتل 15 شخصًا.