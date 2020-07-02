إصابة متوسطة لشابة في انقلاب سيارة بشارع 90

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت شابة بجراح، اليوم، الخميس، إثر حادث طرق في شارع 90 جنوبي البلاد.
ونقلت الشابّة بطائرة مروحيّة إلى مشفى "سوروكا" في بئر السّبع لتلقّي العلاج، ووصفت جراحها بالمتوسّطة.
ووفقًا لمصادر طبيّة، فإنّ الإصابة تركّزت في صدرها.
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