مقتل امرأة طعنا في الطيبة واعتقال الزوج

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتلت وفاء مصاروة (40 عاما) من جراء تعرضها للطعن في مدينة الطيبة، اليوم الخميس.

وعلم أن الضحية أصيبت بجروح حرجة داخل منزلها الواقع في شارع محمود درويش الجنوبي، في الطيبة.

وبحسب المعلومات الأولية، تعرضت الضحية للطعن في القسم العلوي من جسدها.

وحاول طاقم العلاج المكثف تقديم العلاج للمصابة، ونقلت إلى مستشفى مئير في كفار سابا.

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وبعد وقت قصير، أعلنت الشرطة مقتل الوفاة متأثرة بجروحها الحرجة؛ فيما ذكرت الشرطة أنها اعتقلت زوج الضحية.

وتعتبر الضحية المرأة الثامنة التي تتعرض للقتل في المجتمع العربي في مناطق الـ48، منذ مطلع العام الجاري 2020.

وبلغ العدد الإجمالي لضحايا جرائم القتل التي نفذت غالبيتها بإطلاق النار في البلدات العربية، 43 قتيلا وقتيلة.

وكانت آخر ضحايا جرائم قتل النساء، روان الكتناني القريناوي (29 عاما) من مدينة رهط، والتي تعرضت، وفقا للشبهات، لاعتداء على يد زوجها يوم 12 حزيران/ يونيو الجاري.