المشتبه بدهس المرحومة عروب حبيب الله يعيد تمثيل الحادث

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعاد المشتبه بدهس الشابة المرحومة عروب حبيب الله (15 عامًا) من قرية عين ماهل، والتي لقيت مصرعها يوم 25 حزيران/ يونيو الماضي، تمثيل الحادث، ظهر اليوم الخميس.
ونسبت الشرطة للسائق شبهات "تشكيل خطر على حياة إنسان في الشارع، التسبب بوفاة بسبب الاستهتار، القيادة بسرعة فائقة، عدم منح حق الأولوية للمشاة، القيادة تحت تأثير المخدرات، والقيادة في سيارة غير آمنة".
و المشتبه الرئيس في الحادث شاب من عين ماهل (21 عاما)، واعتقلت الشرطة مشتبها آخر من قرية الرينة (20 عاما)، على ذمة التحقيق.
ووفقا للشرطة، فإنه "عند وقوع الحادث، تنافس سائقا سيارتين بالقيادة على الشارع، وشكلا خطرا على حياة الآخرين، وكان مشتبه ضالع بالحادث يقود سيارة من نوع ‘مازدا’ في شارع )معاليه يتسحاك( بمدينة (نوف هجليل)، وخلال قيادة المشتبهين بسرعة فائقة، والتي تعدت المسموح بها وفق القانون، صدم المشتبه الشابة عروب حبيب الله، أثناء عبورها الشارع على خط المشاة، ما أدى الى وفاتها".
وجاء أيضا في ادعاء الشرطة أنه "خلال التحقيقات والفحوصات، تبين وجود مخدرات في جسم المشتبه، أي أنه قاد تحت تأثير المخدرات".
ومما يذكر أن المحكمة مددت اعتقال المشتبهين لغاية يوم الأحد المقبل.
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