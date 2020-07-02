تجريف ومصادرة: الشرطة تقتحم خربة الوطن في النقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قامت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية التابعة لوحدة (يوآف) التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب"، اليوم الخميس، باقتلاع أكثر من 150 شجرة زيتون ومصادرة معدات عمل ثقيلة بقيمة أكثر من 100 ألف شيكل، من أرض الحاج عبد السلام أبو عنزة في قرية خربة الوطن المهددة بالتهجير.

واقتحمت وحدات يوآف القرية بمرافقة مفتشي السلطة وعناصر الوحدات الخضراء، ضمن الحملة المستمرة على أرض الأهالي في قرية خربة لتحريشها على يد الصندوق القومي اليهودي بهدف سلب الأرض.

وتتوسع رقعة التحريش والمصادرة التي تحاول سلطة "تطوير النقب" السيطرة عليها بشكل مستمر حيث بدأت في محاولات التحريش لأرض المواطن قاسم أو رقيق وسيّجت مساحة 50 دونمًا من الأرض وبدأت فعليا بحراثتها وتحريشها سابقا.

وشهدت قرية خربة الوطن مسلوبة الاعتراف هدم مباني للأهالي خلال الأسابيع الماضية واليوم تم الانتقال إلى أرض الحاج عبد السلام أبو عنزة وقلع الأشجار والمصادرة.

وقال خليل أبو عنزة من خربة الوطن لـ"عرب48" إن "قوات الهدم اقتحمت أرض والدي الشيخ عبد السلام أبو عنزة، اقتلعت الأشجار وصادرة سيارات العمل ومعدات خاصة بنا، هذا انتقام من نشاط الأهالي في خيمة الاحتجاج ومن الموقف الرافض للتهجير وهذا لن يمر، اللجنة المحلية في خربة الوطن مستمرة في الموقف الرافض لممارسات التهجير ونريد من الأهالي في النقب التواجد والالتفاف حولنا".