كورونا في البلدات العربية: الارتفاع الأعلى بعدد الإصابات منذ بداية الأزمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت الهيئة العربية للطوارئ، اليوم الخميس، إننا "نشهد اليوم الارتفاع الأعلى في عدد المصابين منذ بداية الأزمة، ووصل مجمل عدد المصابين في المجتمع العربي إلى 2250".

وجاء في البيان الصادر عن الهيئة أن مجمل عدد المصابين العرب بفيروس كورونا بلغ، اليوم الخميس، (في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة)، 2250 إصابة مع تسجيل 73 إصابة جديدة في اليوم الأخير ليشكل هذا الارتفاع الأعلى في عدد المصابين الجدد اليومي منذ بداية الأزمة. في حين بلغ مجل الحالات الجديدة منذ بداية الأسبوع الحالي نحو 277 حالة".

وأضاف البيان: "يستمر تزايد المصابين في منطقة النقب بشكل مقلق، حيث تستمر رهط في تسجيل الإصابات الجديدة اليومية ليرتفع مجمل عدد المصابين إلى 317 حالة مع تسجيل 9 إصابات جديدة في اليوم الأخير و42 إصابة منذ بداية الأسبوع".

وأشارت الهيئة إلى أنه "تم تسجيل 8 إصابات جديدة في عرعرة النقب ليبلغ مجمل الإصابات 276 مع ارتفاع بلغ 19 إصابة منذ بداية الأسبوع. كما وسجلت كسيفة 4 حالات في اليوم الأخير ليبلغ مجمل الإصابات هناك 29".

وأكملت الهيئة في بيانها أنه "تم تسجيل ثبات في حورة ليستقر العدد عند 221 دون تسجيل إصابات في اليوم الأخير وفقط إصابتين منذ بداية الأسبوع".

وذكر البيان أن "هناك ارتفاع ملفت كذلك في منطقة المثلث ومقلق في كفر قاسم، حيث بلغ مجمل عدد الإصابات في كفر قاسم 89 مع تسجيل 13 إصابة في اليوم الأخير و54 إصابة منذ بداية الأسبوع الحالي".

وشهدت مدينة أم الفحم على ارتفاع في عدد الحالات ليبلغ 129 حالة مع تسجيل 3 حالات في اليوم الأخير و12 إصابة منذ بداية الأسبوع. وفي مدينة باقة الغربية يستمر تسجيل إصابات ليبلغ مجل المصابين 119 إصابة وبزيادة يومية بلغت 5 إصابات و17 إصابة منذ بداية الأسبوع. وارتفع عدد الإصابات في الطيبة في اليوم الأخير حيث بلغ المجمل 67 مع تسجيل 3 حالات منذ الأمس و11 إصابة منذ بداية الأسبوع".

أما بخصوص منطقة الجليل فقالت الهيئة إن "المنطقة تشير إلى ثبات واستقرار في عدد الإصابات بشكل عام، مع تسجيل ارتفاع في مجد الكروم حيث تم تسجيل 7 إصابات منذ بداية الأسبوع، وإصابتين منهم منذ يوم أمس ليبلغ مجمل عدد المصابين 30 إصابة. كما وسجل كذلك ارتفاع في طمرة ليبلغ المجمل 30 إصابة مع تسجيل 4 حالات في اليوم الأخير. وسجل ارتفاع في شفاعمرو مع تسجيل 4 إصابات منذ بداية الأسبوع وليبلغ المجمل 22 إصابة وكذلك في سخنين مع تسجيل إصابتين منذ بداية الأسبوع ليبلغ المجمل 19 إصابة".

واستطرد البيان أنه في المقابل "ارتفع مجمل عدد الإصابات في إسرائيل ليبلغ 26257 إصابة مع تسجيل 2836 إصابة جديدة منذ بداية الأسبوع وبزيادة بنسبة 12.1% في حين بلغت نسبة الارتفاع في المجتمع العربي 14%".

ونوّهت الهيئة العربية للطوارئ إلى أنه "ومع الاستمرار في الارتفاع في عدد المصابين العرب تستمر نسبة المتعافين في الانخفاض حيث سجلت 53.4% فقط ولترتفع عدد الحالات النشطة في مجتمعنا لتصل أكثر من ألف حالة نشطة في حين بلغ مجمل عدد المتعافين 1201".

ويشار إلى أن "عدد الفحوصات في المجتمع العربي قد بلغ 105175 فحصًا بزيادة 7655 منذ بداية الأسبوع لتشكل نسبة الفحوصات في المجتمع العربي نحو 10% من مجمل عدد الفحوصات في إسرائيل والذي بلغ 920460".

وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم الخميس، وفقًا لتقرير وزارة الصحة:

رهط: المصابون 317، المتعافون 105.

عرعرة النقب: المصابون 276، المتعافون 60.

حورة: المصابون 221، المتعافون 177.

دير الأسد: المصابون 153، المتعافون 149.

أم الفحم: المصابون 129، المتعافون 82.

باقة الغربية: المصابون 119، المتعافون 24.

الطيبة: المصابون 67، المتعافون 50.

جت المثلث: المصابون 50، المتعافون 26.

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اللقية: المصابون 25، المتعافون 9.

عرعرة المثلث: المصابون 27، المتعافون 5.

جلجولية: المصابون 26، المتعافون 13.

طلعة عارة: المصابون 25، المتعافون 9.

كفر قرع: المصابون 32، المتعافون 12.

البعنة: المصابون 40، المتعافون 32.

شفاعمرو: المصابون 22، المتعافون 7.

البقيعة: المصابون 15، المتعافون 15.

جسر الزرقاء: المصابون 49، المتعافون 42.

الفريديس: المصابون 16، المتعافون 15.

دبورية: المصابون 34، المتعافون 32.

الناصرة: المصابون 30، المتعافون 19.

طمرة: المصابون 30، المتعافون 22.

كفر قاسم: المصابون 89، المتعافون 18.

سخنين: المصابون 19، المتعافون 17.

كفر كنا: المصابون 17 المتعافون 15.

نحف: المصابون 16، المتعافون 11.

قلنسوة: المصابون 18، المتعافون 12.

مجد الكروم: المصابون 30، المتعافون 20.

الطيرة: المصابون 37، المتعافون 7.

كسيفة: المصابون 33، المتعافون 13.