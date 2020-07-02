وزير الري السوداني : إستئناف مفاوضات سد النهضة خلال أيام

الخميس 2 يوليه 2020

قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسرعباس أن فريق التفاوض السوداني يواصل استعداداته لاستئناف التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي خلال الأيام القليلة القادمة.



ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، الخميس، عن عباس قوله إن الإجراءات الأخيرة للتفاوض قيد الإعداد.

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واضاف أن الاتحاد الأفريقي يعمل على إعداد قائمة المراقبين (الخبراء) الأفارقة، إضافة للمراقبين الثلاثة الذين يعملون أصلا مع فرق التفاوض وهم من جنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وزير الري إن الوفد السوداني الذى يضم ممثلين من الوزارات السيادية، إضافة لخبراء المياه والخزانات على أتم الاستعداد لاستئناف التفاوض للتوافق على النقاط المحددة العالقة، استنادا على المبادرات العديدة التى قدمها السودان خلال جولات التفاوض السابقة.

وكانت الدول الثلاث ( السودان ومصر واثيوبيا ) قد وافقت على مبادرة لاستئناف التفاوض قدمها الرئيس رامانوزا رئيس جنوب أفريقيا التى تترأس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي، ووافقت إثيوبيا بموجبها تأخير البدء في الملء الأول لسد النهضة.