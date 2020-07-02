شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تجدد رفضها التدخلات الخارجية بليبيا والان مع التفاصيل

الخميس 2 يوليه 2020 جددت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، رفضها جميع التدخلات الخارجية في ليبيا.

وطالبت الخارجية الأمريكية بضرورة تسوية الأزمة الليبية عبر المسار السياسي. Advertisements وجاء الرفض الأمريكي للتدخلات الأجنبية في ليبيا جاء بعد ساعات من تأكيد فرنسا مجددا رفضها التدخل الأجنبي في ليبيا بجميع أنواعه وبمختلف مصادره. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قد دعا إلى الإسراع في التوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، معربا عن قلقه من الوضع المتوتر حاليا في البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تجدد رفضها التدخلات الخارجية بليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.