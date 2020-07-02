مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية يشكر شرطة دبي

الخميس 2 يوليه 2020

تقدم كريستوفر ري مدير مكتب التحقيقات الفدرالية الأمريكيةFBI بالشكر الجزيل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في القيادة العامة لشرطة دبي، على جهودها الاستثنائية في مكافحة الجريمة الإلكترونية المُنظمة العابرة للحدود .



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وأكد أن هذه الجهود أثمرت عن إلقاء القبض على ريمون الرونوا عباس المُلقب بـ "هاشبوبي"، وأولاليكان جاكوب بونلي المُلقب بـ "وود بيري" في العملية النوعية "صيد الثعالب 2".

وثمن كريستوفر ري التعاون الكبير والوثيق مع شرطة دبي، وذلك بعد أن تَسلم مكتب التحقيقات الفدرالية الأمريكية "هاشبوبي"، و"وود بيري" المطلوبين في الولايات المتحدة الأمريكية بارتكاب جرائم غسيل أموال، واحتيال إلكتروني، واختراق لمواقع وحسابات إلكترونية، وانتحال لصفة الغير بغرض الاحتيال الإلكتروني على الناس، والاستيلاء على أموالهم، إلى جانب الاحتيال المصرفي، وسرقة هويات الضحايا واستخدامها في الاحتيال الإلكتروني