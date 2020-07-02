شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يعلن أن بلاده ستسترجع رفات 24 مقاوماً ضد الاستعمار الفرنسي والان مع التفاصيل

الخميس 2 يوليه 2020 أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال حفل عسكري بمناسبة عيد الاستقلال اليوم، أن بلاده ستسترجع رفات 24 مقاوماً ضد الاستعمار الفرنسي.

وقال تبون، في خطاب أمام قادة الجيش: "بعد ساعات، ستحط بمطار هواري بومدين طائرات عسكرية قادمة من فرنسا، وعلى متنها رفات 24 من قادة المقاومة الشعبية ورفاقهم".

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