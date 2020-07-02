شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: 400 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 504 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإمارات تسجيل 400 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية في بيان اليوم الخميس إن الحالات المصابة مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى أن مجموع حالات الإصابة المسجلة في الدولة بلغ 49469 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة شخص من تداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 317 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 504 حالات جديدة من كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 38664 حالة.