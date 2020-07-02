شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: "العفو الدولية" تتحايل وتحرض ضد بلادنا والان نبدء بالتفاصيل
اتهم المغرب منظمة العفو الدولية اليوم الخميس بالتحريض والتحامل عليه وذلك في رده على تقرير للمنظمة ذكرت فيه أن الحكومة المغربية تجسست على هاتف صحفي مغربي بواسطة تقنية إسرائيلية متطورة.
وقال سعيد امزاري الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية اليوم إن منظمة العفو الدولية لم تقدم في تقريرهاالأخير الصادر في 22 يونيو الماضي "أي جواب أو دليل يذكر يثبت صحة ادعاءاتها" وذلك بعد انقضاء خمسة أيام مما دفع رئيس الحكومة المغربية أمس إلى توجيه رسالة إلى المنظمة.
وأضاف امزاري في بيان للحكومة أن المملكة المغربية "أمام هذا التماطل الذي يعكس ارتباك وتورط منظمة العفو الدولية، لا يسعها إلا أن تضع هذا التقرير في سياقه الحقيقي، فمن جهة هناك التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح المغرب وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا خاصة في مجال حقوق الإنسان...ومن جهة أخرى توجد محاولة استغلال وضعية صحفي متدرب ادعت المنظمة أنه تعرض لعملية التجسس المذكورة".
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