شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن.. الحصول على لقاح فعال ضد كورونا نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

قال مدير المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة الدكتور فرانسيس كولينز اليوم الخميس إنه يشعر بالتفاؤل إزاء برنامج إدارة ترامب لتسريع اللقاحات باسم "عملية السرعة الفائقة" متوقعا أن يقود البرنامج لإنتاج لقاح آمن وفعال يحمي من الإصابة بمرض كوفيد-19 بحلول نهاية العام ويمكن أن يحقق هدف صنع 300 مليون جرعة في أوائل 2021.

وقال كولينز خلال جلسة استماع عقدتها لجنة فرعية منبثقة عن لجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة تستهدف أيضا الوصول إلى حد إجراء مليون اختبار سريع يوميا في وقت ما في سبتمبر تقريبا حتى يتسنى إعادة فتح المدارس واستئناف الأحداث الرياضية.