شكرا لقرائتكم خبر عن فلوريدا تحطم الرقم القياسي في إصابات كورونا اليومية والان نبدء بالتفاصيل

أظهر إحصاء أن ولاية فلوريدا الأمريكية حطمت اليوم الخميس الأرقام القياسية بتسجيل أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية في الولاية منذ ظهور الوباء.

وساهم انتشار جديد للمرض في ولايات تكساس وكاليفورنيا وأريزونا في تحطيم الولايات المتحدة للأرقام القياسية ودفع عدد الإصابات للارتفاع إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ أبريل نيسان.

وارتفع عدد الإصابات في فلوريدا خلال يونيو حزيران بنسبة 168 بالمئة أو أكثر من 95 ألف حالة جديدة. وقفزت نسبة التحاليل الإيجابية للمرض من أربعة في المئة في نهاية مايو أيار إلى 15 بالمئة.