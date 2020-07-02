أظهر إحصاء أعدته وكالة "رويترز"، أن ولاية فلوريدا الأمريكية حطمت اليوم الخميس الأرقام القياسية، بتسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في أكبر زيادة يومية في الولاية منذ ظهور الوباء.
وارتفع عدد الإصابات في فلوريدا خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 168%، أو أكثر من 95 ألف حالة جديدة، فيما قفزت نسبة التحاليل الإيجابية للمرض من 4% نهاية مايو الماضي، إلى 15 بالمئة.
وساهم تجدد انتشار المرض في ولايات تكساس وكاليفورنيا وأريزونا في تحطيم الولايات المتحدة للأرقام القياسية ودفع عدد الإصابات للارتفاع إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ أبريل المنصرم.
وتأتي الولايات المتحدة في المركز الأول عالميا، من ناحية عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال يوم واحد.. تسجيل 10 آلاف إصابة بكورونا في ولاية اميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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