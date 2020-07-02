خلال يوم واحد.. تسجيل 10 آلاف إصابة بكورونا في ولاية اميركية

وأغلقت في الولاية التي يقطنها 21 مليون نسمة الحانات وبعض الشواطئ، لكن حاكمها رفض فرض الكمامات في الأماكن العامة أو إعادة فرض العزل العام.

وارتفع عدد الإصابات في فلوريدا خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 168%، أو أكثر من 95 ألف حالة جديدة، فيما قفزت نسبة التحاليل الإيجابية للمرض من 4% نهاية مايو الماضي، إلى 15 بالمئة.



وساهم تجدد انتشار المرض في ولايات تكساس وكاليفورنيا وأريزونا في تحطيم الولايات المتحدة للأرقام القياسية ودفع عدد الإصابات للارتفاع إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ أبريل المنصرم.

وتأتي الولايات المتحدة في المركز الأول عالميا، من ناحية عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.