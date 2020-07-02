النزاهة النيابية تعلن أعداد قوائم لإعادة الأموال المهربة في الخارج

وقال مقرر اللجنة عبد الأمير المياحي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "اللجنة تمتلك لائحة كاملة بشان الأموال المهربة، فيها أسماء الأشخاص والأموال الموجودة في خارج العراق". وأضاف أن" العراق لديه أموال كثير في الخارج قسم منها مجمد والأخر بأيدي غير أمينة ".



وأشار إلى أن"جائحة وأشار إلى أن"جائحة كورونا حالت دون التحرك على تلك الأموال"، لافتا إلى أن "لجنة النزاهة استدعت رئيس قسم استرداد الأموال خارج العراق لمعرفة ما قبل وبعد ٢٠٠٣ من الأموال، وبعد انتهاء الجائحة سيتم متابعة الملف بشكل كامل".

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