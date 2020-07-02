وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "خلال العملية التي انطلقت صباح اليوم الخميس، شمالي العاصمة بغداد، القوات المشتركة في هذه العملية، تتمكن من القاء القبض على مطلوبين إثنين وفق احكام المادة 4 ارهاب".



واضافت، أن "القوات تمكنت ايضا من ضبط 6 بنادق Ak، واتخذت الإجراءات القانونية بحق الملقى القبض عليهما".

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كانت هذه تفاصيل خبر الاعلام الامني: اعتقال مطلوبين اثنين بتهمة الارهاب شمالي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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