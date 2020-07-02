ترامب: 3 أدوية أمريكية مرشحة لتكون لقاحاً ناجعاً ضد كورونا



أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بأن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد. وقال في حفل أقيم في البيت الأبيض: "هناك 3 أدوية مرشحة لأن تكون لقاحا لفيروس كورونا، وهي جيدة بشكل خاص". وأضاف: "اللقاحات الثلاثة جيدة حقا.. نعتقد أننا سنحصل عليها قريبا". وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلان مدير المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة فرانسيس كولينز عن تفاؤله بتحقيق هدف إنتاج لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا المستجد في نهاية 2020.

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