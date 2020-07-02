شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تجدد رفضها التدخلات الخارجية بليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 جددت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، رفضها جميع التدخلات الخارجية في ليبيا.

Advertisements وطالبت الخارجية الأمريكية بضرورة تسوية الأزمة الليبية عبر المسار السياسي. وجاء الرفض الأمريكي للتدخلات الأجنبية في ليبيا جاء بعد ساعات من تأكيد فرنسا مجددا رفضها التدخل الأجنبي في ليبيا بجميع أنواعه وبمختلف مصادره. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قد دعا إلى الإسراع في التوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، معربا عن قلقه من الوضع المتوتر حاليا في البلاد.

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