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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات: 56 ألف فحص لكورونا تكشف 400 إصابة وشفاء 504 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أعلنت الوزارة عن إجراء 56 ألف فحص جديد.
وساهم توسيع نطاق الفحوصات وإجراءات التقصي في الكشف عن 400 إصابة جديدة بكورونا من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 49 ألفا و469 حالة.
وأعلنت الوزارة عن وفاة شخص من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات 317 حالة، حسب وكالة أنباء الإمارات.
وسجلت الوزارة شفاء 504 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 38 ألفا و664.
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