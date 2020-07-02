شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شباب الصحفيين المصريين إلي خيري وطاهر: بتدوروا على أصوات الإخوان والسرسجية...أسأتم للمهنة والأطباء المصريين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 هاجمت جبهة شباب الصحفيين المصريين نقيب الأطباء المصري حسين خيري وإيهاب طاهر وأعضاء مجلس نقابة الأطباء ووجهت لهم رسالة استياء وغضب شديدة قائلين: انتو مش على راسكم ريشة.. كفاية الناس مش طايقنكوا.. بلاش ابتزاز.. انتو شايفين الجيش والشرطة قدموا تضحيات قد إيه من سنين ولا حد منهم بيتكلم عن التضحيات دي .حرام عليكوا ضيعتوا كل الإنجازات اللى عملها الأطباء لمواجهة كورونا.. وفي الآخر أسأتم للمهنة وجموع الأطباء وحولتوهم لمبتزين للمواطنين الغلابة.

Advertisements وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: على فكرة التاريخ مش بينسى.. وكل عمايلكوا هتبقى محفورة بحروف هتبين مدى احتقار الناس ليكوا.. ده حتى ولادكوا وأحفادكوا هيستعروا منكوا وينكروكم؛ لأنكم اتخليتوا عن الوطن فى ظرف كان محتاج كلنا نتكاتف مع بعض فيه.. لكن انتو جريتوا تدوروا على الشو الإعلامى والاستعداد للانتخابات اللى جاية. وأضاف طوالة: ياريتكوا بتراضوا ناس كويسة ده انتو بتدوروا على أصوات الإخوان والسرسجية

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