"رواد السوشيال ميديا" يشنون هجوماً حاداً على نقيب الأطباء المصري والأمين العام لنقابة الأطباء بمصر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 شن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، هجوما حادا على نقيب الأطباء المصري حسين خيري، وإيهاب طاهر الأمين العام للنقابة المصرية، وأعضاء المجلس، بسبب ما وصفوه بأنه تخلي عن مصر في لحظة من أصعب الفترات، والسعي لكسب مكاسب شخصية على حساب آلام المصريين وحياتهم.

وقال النشطاء: "أنتم مش على راسكم ريشة كفاية الناس من طيقاكم.. بلاش ابتزاز أنتم شايفين الجيش والشرطة قدموا تضحيات قد أيه ولا حد منهم بيتكلم عن التضحيات ده". Advertisements وأضاف رواد السوشيال: "حرام عليكم ضيعتوا كل الإنجازات اللي عملها الأطباء لمواجة كورونا.. وفي الأخر أسأتم للمهنة وجموع الأطباء وحولتم الأطباء لمبتزين للمواطنين الغلابة". ووجه النشطاء: "على فكرة التاريخ مش بينسى ..وكل عمايلكم هتبقى محفورة وأولادكم وأحفادكم هينكروكم لأنكم تخليتم عن الوطن في ظرف كان محتاج كلنا نتكاتف مع بعض فيه .. لكن أنتوا جريتوا تدورا على الشو الإعلامي والاستعداد للانتخابات اللي جاية". وأعرب أخر عن غضبه قائلا "ياريتكم بتراضوا ناس كويسة ده أنتم بتدورا على أصوات الاخوان والمخربين".

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