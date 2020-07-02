عقيلة صالح يصل إلى موسكو والعدوان التركي على ليبيا على رأس أجندته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

وصل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية، حسبما ذكر المستشار الإعلامي لعقيلة، فتحي المريمي .



ونقل موقع العين الإخبارية، عن المريمي، أن الزيارة جاءت بناء علي دعوة المقدمة من السلطات الروسية إلى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح لزيارة روسيا لبحث مستجدات الأزمة الليبية والحلول المقترحة للخروج بالبلاد من الوضع الراهن.

وتابع أنه سيتم التباحث بشأنها العدوان والتدخلات التركية في الشأن الليبي الداخلي والتعاون الليبي الروسي المشترك في العديد من المجالات.

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وكشف المريمي أن أهم الملفات التي سوف يناقشها المستشار عقيلة صالح مع الجانب الروسي الاعتداء التركي على الأراضي الليبية ودعمها للمليشيات التابعة لحكومة فايز لسراج وجلب المرتزقة إلى ليبيا جوا وبحرا وخرق كل المبادرات والاتفاقيات الدولية الرامية لحلحلت القضية الليبية سياسيا.

وشدد المريمي على أن الموقف الليبي ثابت برفض التدخل التركي في الشأن الليبي كاعتداء علي دولة مستقلة لها سيادتها وحدودها الدولية، الأمر الذي ترفضه كل الأعراف الدولية.

وأشار المريمي إلى أن الليبيين يرفضون التدخل التركي إضافة إلى كونه لا سند قانوني وشرعي أو منطقي له قائلا:"هذه الدولة التي جاءت من بعيد لا يربطنا بها لا اتفاقيات ولا حدود وليست دولة جاره ولا دولة عربية".

وأمس، وصل إلى بنغازي في زيارة رسمية وزير الخارجية اليوناني حيث التقى برئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعدد من المسؤولين الليبيين.

واتفقت وزير الخارجية اليوناني مع رئيس البرلمان الليبي على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، وأن ذلك شرط أساسي للوصول للسلام والاستقرار.