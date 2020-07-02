شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية يشكر شرطة دبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 تقدم كريستوفر ري مدير مكتب التحقيقات الفدرالية الأمريكيةFBI بالشكر الجزيل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في القيادة العامة لشرطة دبي، على جهودها الاستثنائية في مكافحة الجريمة الإلكترونية المُنظمة العابرة للحدود .

Advertisements وأكد أن هذه الجهود أثمرت عن إلقاء القبض على ريمون الرونوا عباس المُلقب بـ "هاشبوبي"، وأولاليكان جاكوب بونلي المُلقب بـ "وود بيري" في العملية النوعية "صيد الثعالب 2". وثمن كريستوفر ري التعاون الكبير والوثيق مع شرطة دبي، وذلك بعد أن تَسلم مكتب التحقيقات الفدرالية الأمريكية "هاشبوبي"، و"وود بيري" المطلوبين في الولايات المتحدة الأمريكية بارتكاب جرائم غسيل أموال، واحتيال إلكتروني، واختراق لمواقع وحسابات إلكترونية، وانتحال لصفة الغير بغرض الاحتيال الإلكتروني على الناس، والاستيلاء على أموالهم، إلى جانب الاحتيال المصرفي، وسرقة هويات الضحايا واستخدامها في الاحتيال الإلكتروني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية يشكر شرطة دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.