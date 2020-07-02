كورونا يقترب من اصابة 200 ألف شخص في السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

اقترب عداد الاصابات بفيروس كورونا في السعودية من تجاوز حاجز الـ 200 ألف حالة، بعد اعلان وزارة الصحة، اليوم الخميس، ارتفاع اجمالي الإصابات إلى (197608) وتسجيل (3383 )اصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها على حسابها في موقع التواصل “تويتر” انه تم تسجيل 4909 حالة تعافٍ جديدة من كورونا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 137669.

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واشارت إلى انه تم تسجيل 54 حالة وفاة جديدة، ما رفع عدد المتوفين إلى 1752.

وأصدرت المملكة اليوم، أمراً بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مده إضافية، في محاولة لتخفيف آثار تداعيات جائحة فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص.

وتركزت المبادرات التي تمت الموافقة على تمديدها بـ (دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات).