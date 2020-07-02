السويد: إيران على استعداد لتعويض أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - ستوكهولم - (د ب أ):

قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند اليوم الخميس إن إيران مستعدة لتعويض من فقدوا أحباءهم في حادث الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في يناير الماضي، وأسفر عن مقتل 176 شخصا.

وأدلت الوزيرة بتصريحاتها لوكالة الأنباء السويدية عقب محادثات مع نظرائها من الدول المتضررة من الحادث.

ونقلت الوكالة عن ليند قولها "وقعنا مذكرة تفاهم، نجري بمقتضاها مفاوضات مشتركة مع مع إيران بشأن التعويضيات، أي تعويض أقارب الضحايا".

وقالت إيران في السابق إنها تريد التفاوض مباشرة مع أسر الضحايا.

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ولقي جميع من كانوا على متن الطائرة بوينج 737 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية حتفهم عندما تحطمت في حقل بعد فترة وجيزة من إقلاعها من طهران.

ومن بين القتلى، الذين كان عددهم إجمالا 176 شخصا، 57 كنديا و29 شخصا من أصحاب الإقامات الدائمة طريق عودتهم إلى كندا.

وتصر إيران على أن الطائرة سقطت بسبب مشكلة فنية، بينما يقول حلفاء غربيون تقودهم الولايات المتحدة وكندا إن من المرجح أن تكون إيران أسقطت الطائرة بطريق الخطأ.

وقالت السويد إنه كان بين الضحايا 7 يحملون جنسية البلاد، و 10 لديهم إقامة دائمة بها.

ولم يدل المتحدث باسم وزير خارجية السويد بمزيد من التصريحات عندما تواصلت معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) للتعليق.