إصابة مطران البلينا بفيروس كورونا.. ومصادر كنسية تكشف حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد: كشفت مصادر كنسية مطلعة بسوهاج، اليوم الخميس، عن إصابة الأنبا ويصا، مطران البلينا وتوابعها جنوبي المحافظة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩). وأكدت مصادر الكنسية أن الأنباء ويصا كان مخالطًا لـ"تاسوني صوفيا" والتي توفيت منذ حوالي أسبوع متأثرة بإصابتها بالفيروس المستجد، وأن إصابته اُكتشفت أثناء تواجده بالقاهرة، وأنه يخضع للعلاج في أحد المستشفيات بتلك المحافظة. وأشارت المصادر إلى أن حالة مطران البلينا جيدة ويخضع للعلاج وسيعود للإبراشية فور تماثله للشفاء.

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