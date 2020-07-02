منظمة الصحة العالمية تتابع فيروس إنفلونزا الخنازير الجديد

أعلن مايكل ريان، مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تتابع فيروس إنفلونزا الخنازير الجديد، ألذي أعلن عنه علماء الفيروسات في الصين.
وقال ريان، في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، هذا الفيروس ليس جديدًا، بلهو نوع من فيروس إنفلونزا الخنازير الذي انتشر عام 2016.
وفقًا للباحثين سلالة هذا الفيروس هي نتيجة تزاوج عدة سلالات من فيروس H1N1 بما فيها pdm09 وقد أطلق الباحثونعلى السلالة الجديدة اسم G4 EA H1N1.
من ناحيته، أشار تيدروس أدهانوم غبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إلى أن المنظمة على اتصال دائم بالخبراء الصينيين، وتحدث عن انتشار مرض "كوفيد-19" في العالم، لافتًا إلى أن عدد المصابين تجاوز 10 ملايين شخص، توفي منهم أكثر من نصف مليون.
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