البحرين تُسجل 656 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا

أعلنت مملكة البحرين عن تسجيل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصبح إجمالي الإصابات 5373، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة؛ ليرتفع إجمالي

الوفيات إلى 93.

وذكرت وزارة الصحة البحرينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم، أن الإصابات الجديدة

بينها 435 حالة تعود لعمالة وافدة، فيما تعود 218 حالة لمخالطين لمصابين وثلاث حالات قادمة من الخارج، موضحة تماثل 617 حالة للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس 21948 حتى الآن.