العنف يستمر في اثيوبيا وحصيلة القتلى تتجاوز 90

لقي شخصان مصرعهما وأصيب سبعة آخرون، اليوم الخميس، عندما فتح جنود النار على مشيعين يسعون لحضور جنازة مغنّ إثيوبي شهير، اثار اغتياله أعمال عنف خلفت أكثر من 90 قتيلا، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وبحسب الوكالة، أقيمت الجنازة، التي تم بثها مباشرة على شبكة بث "أوروميا"، في أمبو، مسقط

رأس هاشالو، غرب العاصمة.

وقال مسؤول طبي في البلدة وعضو معارض إن قوات الأمن أغلقت الطرق المؤدية إلى الجنازة، وأطلقت النار على الحشود التي تحاول شق طريقها إلى هناك.

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وقال المسؤول في مستشفى أمبو: "أجريت عملية اليوم تتعلق بالجنازة. أصيب تسعة

أشخاص بالرصاص وتوفي اثنان في مستشفانا".

وتعليقًا على الحادث، قال فيلينبار أوما، عضو جبهة تحرير أورومو المعارضة في أمبو، إنه يخشى أن يرتفع عدد القتلى بعد مواجهة قوات الأمن للحشود ومنعها من حضور الجنازة.

قُتل هاشالو هونديسا، وهو عضو في أورومو، أكبر جماعة في إثيوبيا، برصاص مهاجمين مجهولين في العاصمة أديس أبابا، ليلة الاثنين الماضي، مما أثار توترات عرقية تهدد التحول الديمقراطي في البلاد.