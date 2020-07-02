الجزائر تُسجل 385 إصابة جديدة و8 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الخميس، تسجيل 385 إصابة و8 وفيات بكورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وحسب المتحدث الرسمي باسم لجنة متابعة كورونا، جمالفورار، فقد بلغ إجمالي الإصابات منذ بداية تفشي الفيروس، 14657، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 928.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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