ميركل : ظواهر تفشي فيروس كوروا المحلية تتسبب بقلق الحكومة الألمانية

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الخميس، أن ظواهر تفشي فيروس كورونا المستجد المحلية تتسبب بقلق الحكومة الألمانية، لكن السلطات المحلية تتعامل معها بنجاح، مشيرة إلى أن هذا العمل يجب أن يتواصل لأن فيروس كورونا ما زال موجوداً

ولن يزول قبل أن يصبح هناك لقاح، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "نحن نتابع الوضع

كل يوم. عن ألمانيا يمكنني أن أقول بأننا نواجه ظواهر تفشي محلية، هي تقلقنا، لكننا ننجح في قمعها".

وشددت ميركل على أن كل أرض اتحادية تقوم بالعمل الدقيق على تنفيذ التدابير الهادفة لمنع انتشار فيروس كورونا، مضيفة: "لكننا نرى كل يوم أن الفيروس لم يختف ولن يزول حتى يصبح لدينا لقاح وأدوية".