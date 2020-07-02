أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الخميس، أن ظواهر تفشي فيروس كورونا المستجد المحلية تتسبب بقلق الحكومة الألمانية، لكن السلطات المحلية تتعامل معها بنجاح، مشيرة إلى أن هذا العمل يجب أن يتواصل لأن فيروس كورونا ما زال موجوداًولن يزول قبل أن يصبح هناك لقاح، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك.
وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "نحن نتابع الوضعكل يوم. عن ألمانيا يمكنني أن أقول بأننا نواجه ظواهر تفشي محلية، هي تقلقنا، لكننا ننجح في قمعها".
وشددت ميركل على أن كل أرض اتحادية تقوم بالعمل الدقيق على تنفيذ التدابير الهادفة لمنع انتشار فيروس كورونا، مضيفة: "لكننا نرى كل يوم أن الفيروس لم يختف ولن يزول حتى يصبح لدينا لقاح وأدوية".
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل : ظواهر تفشي فيروس كوروا المحلية تتسبب بقلق الحكومة الألمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.