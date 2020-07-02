ولاية فلوريدا تُسجّل 10 آلاف إصابة بكورونا خلال يوم

أظهر إحصاء أعدته وكالة أنباء رويترز، أن ولاية فلوريدا الأمريكية حطمت الخميس الأرقام القياسية، بتسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في أكبر زيادة يومية في الولاية منذ ظهور الوباء.
وأغلقت في الولاية التي يقطنها 21 مليون نسمة الحانات وبعض الشواطئ،لكن حاكمها رفض فرض الكمامات في الأماكن العامة أو إعادة فرض العزل العام.
وارتفع عدد الإصابات في فلوريدا خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 168%، أو أكثر من 95 ألف حالة جديدة، فيماقفزت نسبة التحاليل الإيجابية للمرض من 4% نهاية مايو الماضي، إلى 15 بالمئة.
وساهم تجدد انتشار المرض في ولايات تكساس وكاليفورنيا وأريزونا في تحطيم الولايات المتحدة للأرقام القياسية ودفع عدد الإصابات للارتفاع إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ أبريل المنصرم.
وتأتي الولايات المتحدة في المركز الأول عالميا، من ناحية عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.
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