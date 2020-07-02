شئون اللاجئين الفلسطينية تُحذر من خطورة تفشي وباء كورونا

حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شئون اللاجئين أحمد أبوهولي، من الخطر الذي يداهم المخيمات الفلسطينية مع ظهور عشرات الحالات المصابة بفيروس كورونا فيها.
وقال «أبوهولي» خلال كلمته بالجلسة الختامية لاجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بالأردن، حسبما أفادت وكالة أنباء فلسطين وفا اليوم - إن المخيمات الفلسطينية على أبواب كارثة، خاصة مع ضعف الامكانات داخلها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وضعف
وطالب الدول المانحة بتحمل مسئولياتها والعمل بشكل جماعي لإنقاذ الوضع في المخيمات، وتمكين "الأونروا" من القيام بمهامها من خلال توفير الأموال اللازمة لها في حماية المخيمات، وإقامة مراكز للحجر الصحي وتجهيزها بكافة الأدوات والإمكانات الطبية.
ولفت إلى أن استمرار العجز المالي للأونروا يضعها في دائرةالعجز، ويدفع بالمخيمات نحو المجهول، وإلى كارثة حقيقية في ظل غياب استراتيجية طويلة الأمد لمواجهة الفيروس والتعاطي مع مستجداته في حال تفشيه، موضحا أن تكرار الأزمة المالية للوكالة بات أمرا مقلقا لكل الأطراف المعنية بما في ذلك اللاجئون والدول المضيفة والأونروا.
ودعا إلى حل جذري للأزمة المالية التي تواجه الأونروا، من خلال تشكيل شبكة أمان مالية، واعتماد آلية لضمان موارد ثابتة لميزانية وكالة الغوث، تتسم بالاستدامة والقابلية للتنبؤ وعدم الاعتماد فقط على التبرعات الطوعية، مع استمرار الأونروا في توسيع قاعدة المانحين والبحث عن شركاء جدد.
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