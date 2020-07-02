كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 07:21 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العراقية ترصد إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الخميس، عن تسجيل 110 حالة وفاة و2184 إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة العراقية أنه "تم فحص 11762 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 567685".

وأشارت إلى أن مجموع الإصابات بلغ 53708 إصابة، والوفيات 2160 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 27912 حالة بعد تسجيل 1645 حالة شفاء.