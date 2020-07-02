كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 07:21 مساءً - انت الان تقراء خبر البرلمان الليبي يكشف عن سبب زيارة "صالح" لموسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي فتحي المريمي، اليوم الخميس، عن وصول رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح إلى العاصمة الروسية موسكو.

وقال المريمي: إن "الزيارة جاءت بناء علي دعوة المقدمة من السلطات الروسية إلى المستشار عقيلة صالح لزيارة روسيا؛ لبحث مستجدات الأزمة الليبية والحلول المقترحة للخروج بالبلاد من الوضع الراهن" نقلاً عن موقع "العين الإخبارية".

وأضاف: أنه "سيتم التباحث بشأنها العدوان والتدخلات التركية في الشأن الليبي الداخلي والتعاون الليبي الروسي المشترك في العديد من المجالات"، مشيراً إلى أن "أهم الملفات التي سوف يناقشها المستشار عقيلة صالح مع الجانب الروسي الاعتداء التركي على الأراضي الليبية، ودعمها للمليشيات التابعة لحكومة فايز لسراج وجلب المرتزقة إلى ليبيا جوا وبحرا وخرق كل المبادرات والاتفاقيات الدولية الرامية لحل القضية الليبية سياسيا".

كما شدد على أن الموقف الليبي ثابت برفض التدخل التركي في الشأن الليبي كاعتداء علي دولة مستقلة لها سيادتها وحدودها الدولية، الأمر الذي ترفضه كل الأعراف الدولية.

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ولفت إلى أن الليبيين يرفضون التدخل التركي إضافة إلى كونه لا سند قانوني وشرعي أو منطقي له قائلا: إن "هذه الدولة التي جاءت من بعيد لا يربطنا بها لا اتفاقيات ولا حدود وليست دولة جاره ولا دولة عربية".

وفي 6 يونيو الماضي، طرحت مصر مبادرة تضمن العودة للحلول السلمية في ليبيا، ولاقت تأييدا دوليا وعربيا واسعا.

وتضمنت المبادرة المصرية، التي أطلق عليها "إعلان القاهرة"، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية، وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش شرقي مصراتة وغربي سرت.