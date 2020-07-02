شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. مصرع أثيوبي خلال قتاله في صفوف الحوثيين والان مع التفاصيل

الخميس 2 يوليه 2020 تداول ناشطون محليون صورة مواطن أثيوبي قتل خلال مشاركته مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية في المعارك التي تشهدها محافظة الضالع .

وبحسب النشطاء فإن الأثيوبي يدعى "سعيد جهاد عيسى ديدو، ويكنى بـ"أبوسعيد" . Advertisements ووفق ما اظهرته الصورة قتل الاثيوبي ديدو في 16 يونيو الماضي في ما تسميها ميليشيا الحوثي "معركة النفس الطويل". وتؤكد هذه الصورة أن الميليشيات تستعين بالمهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي لتعزيز صفوفها

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