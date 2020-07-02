شكرا لقرائتكم خبر عن فتح المقاهي والفنادق .. بريطانيا تترقب "السبت العظيم" والان نبدء بالتفاصيل

تستعد بريطانيا للمرحلة التالية من رفع إجراءات الإغلاق الاقتصادي يوم السبت المقبل، وتشمل إعادة فتح المقاهي والمطاعم والفنادق، حيث تأمل الحكومة والشركات في بريطانيا أن تعزز هذه الخطوة مسار تعافي الاقتصاد البريطاني.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن يوم "السبت العظيم" يمثل مرحلة جديدة في إعادة فتح الاقتصاد بعد شهور من القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا، لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك فيما أبدى بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي تفاؤلا حذرا في حين يتعافى الاقتصاد ببطء، فإن المؤشرات تشير إلى انه يمضي في الاتجاه الصحيح، حيث قالوا إن النشاط الاقتصادي يستعيد عافيته بأسرع مما توقعوا.