شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تؤجل الإحصاء السكاني بسبب الوباء والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة الألمانية أنه من المقرر تأجيل الإحصاء السكاني الذي كان مقررا العام المقبل بسبب وباء كورونا.

وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الخميس إنه ليس من الممكن تنفيذ الاستعدادات كما هو مقرر هذا العام، وأضافت أنه لهذا السبب تقرر تأجيل الإحصاء لمدة عام.

يشار إلى أنه لابد من تغيير قانون الإحصاء لأجل تنفيذ التأجيل، ولابد من إقرار ذلك من قبل مجلس الوزراء ثم البرلمان الألماني "بوندستاج" ومجلس الولايات "بوندسرات".