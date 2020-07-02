مقتل 22 شخصا في اشتباكات عرقية بجنوب السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 22 شخصا على الأقل في اشتباكات عرقية بدولة جنوب السودان، الخميس، وذلك في ثالث حادث دموي من نوعه تشهده البلاد خلال أكثر قليلا من أسبوع.

وقال جون دينج، القائم بأعمال مفوض ولاية جونجلي بشرق البلاد، لوكالة الأنباء الألمانية، إن أفرادا مدججين بالسلاح من جماعة مورل العرقية هاجموا أربع قرى وحظائر للماشية تابعة لمجموعة نيور العرقية بالولاية في وقت مبكر صباح اليوم الخميس.

وقال دينج إن حوالي 20 من سكان القرى أصيبوا في الهجوم.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قتل 45 شخصا وأصيب 18 آخرون في واقعة مماثلة بين جماعتي أتوك بوك وأبوك بارك العرقيتين بولاية وراب في شمال البلاد.

وقتل 28 آخرون في اشتباكات قبلية يوم 24 يونيو/حزيران وفي يوم 20 مايو/أيار ، قتل حوالي ألف شخص.