القبض على مسلح قرب منزل رئيس وزراء كندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت الشرطة الكندية القبض على رجل مسلح صباح الخميس بعدما دخل منطقة في أوتاوا تتمتع بخصوصية حيث يقيم رئيس الوزراء جاستن ترودو.



وقال مسؤولون كنديون إن رئيس الوزراء ترودو لم يكن موجودا في مسكنه في ذلك الوقت، بحسب رويترز.

ويقيم ترودو وأفراد عائلته في منزل كبير ضمن مجمع ريدو هول وهو مقر الإقامة الرئيسي للحاكمة العامة جولي باييت الممثلة الرسمية للملكة إليزابيث. وتبلغ مساحة ريدو هول 88 فدانا.

وقالت الشرطة الكندية في حسابها على تويتر/ "تمكن رجل مسلح من دخول المجمع...لم يكن رئيس الوزراء ولا الحاكمة العامة داخله وقت وقوع الحادث".

وأضافت: "ألقي القبض على الرجل دون وقوع أي حادث.. هو الآن في الحجز ويخضع للاستجواب".