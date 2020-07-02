قراصنة يخطفون تسعة أشخاص من سفينة نروجية

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هاجم قراصنة سفينة نروجية تعمل في قطاع النفط قبالة سواحل نيجيريا الخميس وخطفوا تسعة نيجيريين على متنها، على ما أعلنت الشركة المالكة للسفينة.
وقالت شركة "بي دبليو اوفشور" النروجية في بيان لبورصة أوسلو إنّ السفينة سيندغي بيرغي، وهي سفينة دعم لقطاع النفط والغاز، تعرضت لهجوم في الساعة 3:20 ت غ.
وذكرت الشركة أنّه ليس لديها أخبار عن النيجيريين التسعة منذ اختطافهم، لكنها أشارت إلى أن الاشخاص المتبقيين على متن السفينة لم يصابوا بضرر.
وكانت السفينة وقت الهجوم تعمل في حقل اكووري للنفط لمصلحة شركة اداكس الصينية للبترول.
وشهد خليج غينيا، الذي يضم الساحل النيجيري، في السنوات الأخيرة اعتداءات مماثلة متزايدة لقراصنة ينهبون السفن او يخطفون طواقم وركاب طلبا للفدية.
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