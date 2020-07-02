السويد تعلن موافقة إيران على تسديد تعويضات لحادث الأوكرانية

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي الخميس أنّ طهران وافقت على تسديد تعويضات لعائلات الضحايا الأجانب الذين قضوا في حادثة إسقاط إيران لطائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ في كانون الثاني/يناير.
وأصيبت الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 بصاروخين وتحطمت بعيد إقلاعها من مطار طهران في الثامن كانون الثاني/يناير ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.
وأقرت الجمهورية الإسلامية بعد أيام أن قواتها أسقطت عن طريق الخطأ الطائرة التي كانت متجهة إلى كييف.
وقالت ليندي لوكالة الأنباء السويدية "تي تي"، في تصريحات أكدتها لفرانس برس المتحدثة باسمها "وقعنا اتفاق تفاهم متبادل يقضي بأن نقوم الآن بالتفاوض مع إيران بشأن دفع تعويضات لذوي الضحايا".
وأكدت التوصل للاتفاق بعد مفاوضات مع إيران ودول لديها رعايا بين ضحايا الكارثة.
وفيما لم تتضح بعد مبالغ التعويضات قالت ليندي إن "لا شكوك" حول قيام إيران بالتسديد.
وكان غالبية المسافرين على متن الطائرة إيرانيين يحملون الجنسية الكندية، إلى جانب أفغان وبريطانيين وسويديين و11 أوكرانياً.
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