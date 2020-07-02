بوتين يشكر الروس لـ"دعمهم وثقتهم"

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شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس الروس على "دعمهم وثقتهم"، غداة استفتاء وافقت فيه غالبية الناخبين على تعديل دستوري يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2036.
وأعلن بوتين في كلمة متلفزة "أريد أن أشكر المواطنين الروس. شكر كبير لدعمكم وثقتكم"، مؤكداً أن التعديل سيمنح البلاد "استقراراً داخلياً ووقتاً لتصبح أقوى ولتمتين مؤسساتها".
وأشاد بتعديل سيؤدي إلى "تحسين النظام السياسي وتدعيم الضمانات الاجتماعية"، كما "تعزيز سيادة البلاد ووحدة أراضيها"، ويتضمن "قيمنا الروحية والتاريخية والأخلاقية".
ورأى أن روسيا التي يفاخر بأنه أخرجها من فوضى إرث الاتحاد السوفياتي، "لا تزال في موقع هش" وتواجه "العديد من المشاكل"، مشيراً إلى أن العديد من الروس "ما زالوا يعيشون في ظروف صعبة جداً".
وبعدما شكر الروس أكثر من مرة، لم يذكر بوتين في كلمته التعديلات التي تسمح له بالترشح للرئاسة مرتين إضافيتين بعد نهاية ولايته الحالية في 2024.
وانتهى الاستفتاء الذي أجري على مدى أسبوع بموافقة 77,92% من الناخبين على التعديل الدستوري، وهي نتيجة اعتبرتها المعارضة "كذبة كبيرة" و"تزويراً".
يعطي التعديل الرئيس المزيد من الصلاحيات أيضاً، كما أنه يقدم ضمانات اجتماعية ويتضمن مبادئ محافظة مثل "الإيمان بالله".
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