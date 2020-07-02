حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيران تتخطى 11 ألفاً

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







تخطت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في إيران الخميس عتبة 11 ألف وفاة، حسبما أعلنت وزارة الصحة، في وقت تبذل السلطات جهودا مضنية لاحتواء العدوى في البلد الأكثر تضررا بالفيروس في الشرق الأوسط.

وتظهر الأرقام الرسمية منحى تصاعديا في أعداد الوفيات والإصابات الجديدة المؤكدة في الأشهر الماضية، بعد أن كانت إيران قد سجلت في مطلع أيار/مايو أدنى عدد من الإصابات اليومية بالفيروس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري في تصريحات للتلفزيون الرسمي "في الساعات ال24 الماضية، فقدنا 148 من مواطنينا جراء إصابتهم بكوفيد-19".

وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات إلى 11 ألفا و106 وفيات، بحسب لاري. ويرتفع كذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 232 ألفا و863 إصابة بعد تسجيل 2652 إصابة إضافية.

Advertisements

وقالت لاري "تتزايد مع الأسف حالات الدخول إلى المستشفى في معظم محافظات البلاد".

ودفعت الإصابات الجديدة بالسلطات إلى تصنيف محافظات كانت سابقا بمنأى عن الفيروس بشكل كبير، باللون الأحمر وهو الأعلى على مقياس المخاطر المرمز بالألوان.

ومن تلك المحافظات بوشهر وهرمزكان وكرمنشاه وخوزستان وخراسان رضوي وكردستان وأذربيجان الغربية والشرقية، وجميعها محافظات حدودية.